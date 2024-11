Jaki zasięg mają pociski ATACMS? Foto: PAP

Amerykanie uważają dziś, że obawy dotyczące reakcji Rosji na zgodę, by Ukraińcy atakowali ją ATACMS-ami były przesadzone

Przez wiele miesięcy USA odpowiadały odmownie na prośby Ukraińców, by wyrazić zgodę na atakowanie baz wojskowych, składów amunicji i składów paliw w głębi Rosji amerykańską bronią, w obawie przed eskalacją. Niektórzy przedstawiciele amerykańskiej administracji obawiali się, że w odpowiedzi Rosja może wziąć na cel amerykański personel wojskowy lub dyplomatyczny, a także sojuszników USA z NATO. Istniały jednak też obawy przed eskalacją nuklearną.



Obecnie przedstawiciele administracji USA uważają, że obawy te były przesadzone, ale podkreślają jednocześnie, że ogólna sytuacja na Ukrainie pozostaje groźna, a eskalacja nuklearna nie jest całkowicie wykluczona. Obawy budzą możliwości Rosji w zakresie prowadzenia działań dywersyjnych przeciwko celom na Zachodzie.



Tym, co ostatecznie przekonało administrację Bidena do wyrażenia zgody na atakowanie celów w głębi Rosji, miało być pojawienie się w Rosji 11-12 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. To właśnie włączenie się Korei Północnej do konfliktu było oficjalnym powodem wyrażenia zgody na użycie pocisków ATACMS do atakowania terytorium Rosji.



Jeden z informatorów agencji Reutera tłumaczy, że włączenie przez Rosję do walki przeciw Ukrainie północnokoreańskich żołnierzy zostało uznane za eskalację, na którą USA musiały zareagować.