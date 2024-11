USA zezwoliły Ukrainie na używanie dalekosiężnej broni. Co dalej

Ekipa Trumpa nie zgadza się, Moskwa też - ale unikają komentarzy

Ale w obecnej ekipie prezydenta elekta przeważają negatywne opinie o decyzji Joe Bidena (np. Elona Muska czy wyzwiska Donalda Trumpa jr. pod adresem waszyngtońskiej administracji). Oficjalnie jednak – tak, jak i obecny Biały Dom – przyszła ekipa prezydencka oraz sam Trump nie komentuje decyzji. – Zostanie skasowana, wiele decyzji zostanie skasowanych – powiedział jedynie anonimowo jeden z jej członków.

Moskwa zaś prezentuje pełną gamę nastrojów: od gróźb wywołania trzeciej wojny światowej po bagatelizowanie użycia ATACMS-ów. – Jeśli taka decyzja rzeczywiście została sformułowana i zakomunikowana reżimowi w Kijowie, to jest to jakościowo nowa spirala napięcia i jakościowo nowa sytuacja w zakresie zaangażowania USA w ten konflikt – powiedział rzecznik Kremla. Ale pytany, jak Rosja na to zareaguje, odwołał się tylko do wcześniejszej wypowiedzi Władimira Putina. We wrześniu mówił on, że taka decyzja będzie oznaczała „bezpośredni udział państw NATO – USA i krajów europejskich – w wojnie w Ukrainie”. Nie powiedział jednak, jak na to zareaguje.

Czytaj więcej Polityka Atakowanie celów w głębi Rosji przez Ukrainę. Syn Trumpa pisze o wojnie światowej „Kompleks wojskowo-przemysłowy najwyraźniej chce zapewnić, że wybuchnie III wojna światowa, zanim mój ojciec zdąży zaprowadzić pokój i uratować życie ludzi” – stwierdził syn amerykańskiego prezydenta-elekta, odnosząc się do decyzji Joe Bidena o zniesieniu ograniczeń na użycie amerykańskiej broni dalekiego zasięgu do atakowania celów w głębi Rosji.

A teraz Putin milczy. Za to mówi Łukaszenko. - Ja ich uprzedzałem: „Chłopaki, z tymi rakietami dużego zasięgu to ostrożnie”. (Jemeńscy) Huti mogą przyjść do Putina i poprosić o takie systemy uzbrojenia, które mogą powodować ogromnie szkody w okrętach. A jeśli on (Putin) zemści się na was za dostawy tej broni prezydentowi Zełenskiemu i dostarczy Hutim kompleksy (obrony wybrzeża) „Bastion” (o zasięgu do 300 km-red.)? Co się stanie, jeśli jeden z lotniskowców zostanie trafiony (na Morzu Czerwonym)? Brytyjski lub amerykański – opowiadał w ostatnim wywiadzie.

Europa uchyla się od podjęcia decyzji

Europejczycy unikają jednak podejmowania decyzji o zgodzie na użycie na pełny zasięg brytyjsko-francuskich pocisków Storm Shadow/Scalp. Dolatują one dalej niż ATACMS (ok. 500-560 km) i mogłyby trafiać cele w Wołgogradzie czy na przedmieściach Moskwy.

W niedzielę wieczorem francuski dziennik „Le Figaro” o dziwo poinformował, że decyzja została już podjęta przez Paryż i Londyn. Ale w poniedziałek rano usunięto odpowiednią frazę z artykułu.