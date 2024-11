Atak, który miał miejsce 25 października, skierowany był na obiekt Taleghan 2, znajdujący się w kompleksie wojskowym Parchin, około 30 km na południowy wschód od Teheranu. W wyniku uderzenia zniszczony został zaawansowany sprzęt wykorzystywany do produkcji broni atomowej, w tym urządzenia do projektowania materiałów wybuchowych, które otaczają uran w rdzeniu bomby jądrowej i są kluczowe do jej detonacji.

Taleghan 2 był częścią irańskiego programu nuklearnego Amad, który Iran zawiesił w 2003 roku. Obiekt ten wykorzystywano do testowania materiałów wybuchowych niezbędnych do zdetonowania bomby atomowej. Po ataku wykonane zostały zdjęcia satelitarne, które jednoznacznie wykazały, że budynek Taleghan 2 został całkowicie zniszczony – pisze Axios.



Taleghan 2. Do czego Iran wykorzystywał tajny kompleks?

Amerykańscy i izraelscy urzędnicy twierdzą, że niedawna działalność w Taleghan 2 miała na celu wznowienie badań nad bronią jądrową, chociaż była przedstawiana jako prace cywilne. – Prowadzili działalność naukową, która mogła położyć podwaliny pod produkcję broni jądrowej. Było to ściśle tajne. Niewielka część irańskiego rządu o tym wiedziała, ale większość nie – powiedział anonimowy przedstawiciel administracji USA.

Izrael podjął decyzję o ataku na obiekt Taleghan 2 po ataku rakietowym Iranu z 1 października, pomimo apelów prezydenta Joe Bidena do premiera Izraela, Benjamina Netanjahu, by powstrzymał się od ataków na irańskie instalacje nuklearne, aby nie wywołać wojny. Izraelski atak miał na celu przekazanie komunikatu, że Izrael posiada dogłębną wiedzę na temat tajnych działań w Iranie, nawet tych znanych tylko wąskiemu kręgowi osób w rządzie.