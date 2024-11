Czarny scenariusz Borisa Johnsona. Brytyjskie wojska na Ukrainie?

Boris Johnson mówi o degradacji bezpieczeństwa

Johnson wyjaśnił, że rezygnacja ze wsparcia dla Ukrainy doprowadziłaby w przyszłości do znacznie większych kosztów dla Wielkiej Brytanii. Dodał, że jeśli Ukraina upadnie, Europa będzie musiała stawić czoła jeszcze większemu zagrożeniu na swoich granicach – „granicach kontynentu europejskiego, gdziekolwiek demokracje stykają się z Rosją”.

- Kieruję to do ludzi, którzy zastanawiają się, dlaczego pomagamy Ukrainie. Ponieważ w przeciwnym razie nasze zbiorowe bezpieczeństwo zostanie naprawdę zdegradowane przez odradzającą się Rosję, zagrażającą wszystkim częściom Europy – mówił były premier.

- Będą to państwa bałtyckie. Będzie to Gruzja. Zobaczycie skutki porażki Ukrainy na Pacyfiku. Zobaczycie to na Morzu Południowochińskim - ciągnął Johnson. - Wtedy my będziemy musieli zapłacić za wysłanie brytyjskich wojsk, aby pomóc w obronie Ukrainy.