Administracja Joe Bidena miała sygnalizować Izraelowi, aby w ramach odwetu za irański atak nie uderzał na cele związane z irańskim programem nuklearnym, ponieważ USA obawiały się, że doprowadzi to do eskalacji na Bliskim Wschodzie. Ostatecznie celem izraelskiego ataku odwetowego były obiekty wojskowe. Izrael uderzył w zakłady produkujące pociski balistyczne oraz w zgrupowania irańskiej obrony przeciwlotniczej.



Izrael Kac: Nie będzie zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem, dopóki Hezbollah nie zobowiąże się do wycofania się na północ od rzeki Litani

Izrael Kac wskazuje warunki zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem

Kac w czasie spotkania z dziennikarzami mówił też, że nie będzie zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem, dopóki Hezbollah nie zobowiąże się do wycofania się na północ od rzeki Litani (co oznaczałoby oddalenie się sił Hezbollahu od granicy Izraela), a także dopóki Izrael nie zapewni sobie możliwości egzekwowania tego zobowiązania przy użyciu siły militarnej a także prawa do ataków na próbujących przemycać broń dla Hezbollahu.



Broń dla Hezbollahu od lat trafia do Libanu przez Syrię. Dzięki temu w momencie, gdy Hezbollah w akcie solidarności z Hamasem zaczął ostrzeliwać północne pogranicze Izraela 8 października 2023 roku, organizacja ta miała mieć w swoim arsenale ok. 150 tys. rakiet.



Izrael od 1 października prowadzi w Libanie operację lądową, której towarzyszy intensywne bombardowanie Libanu, w tym stolicy tego kraju, Bejrutu. W jednym z ataków powietrznych poprzedzających interwencję lądową zginął przywódca Hezbollahu, Hassan Nasrallah.