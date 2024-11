Zaktualizowane mapy Google zdradzają pozycje ukraińskich systemów wojskowych

Przy okazji aktualizacji Google Maps doszło do ujawnienia pozycji ukraińskich systemów wojskowych. Zdjęcia szybko zaczęli udostępniać między sobą Rosjanie – przekazał Andrij Kowalenko, szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

Google ujawniło pozycje ukraińskiego wojska

„Wyobraź sobie taką sytuację. Google pokazuje aktualne obrazy na swoich mapach, ujawniając lokalizację naszych systemów wojskowych (nie będę się rozpisywał). Kontaktujemy się z nimi, aby szybko to naprawić, ale mają weekend. Rosjanie już aktywnie rozpowszechniają te obrazy. Co jest nie tak z tym światem?” – czytamy we wpisie opublikowanym przez szefa ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji na Telegramie.

Kowalenko później poinformował także, iż po tym, jak nagłośniono sprawę, przedstawiciele Google zapewnili, że pracują nad rozwiązaniem problemu. „Po reakcji opinii publicznej skontaktowali się z nami przedstawiciele Google, twierdząc, że już pracują nad naprawieniem sytuacji” – czytamy w kolejnym wpisie.