Front na Doniecczyźnie – padło kolejne miasteczko

Przed wojną 20-tysięczna miejscowość zdobywana była z trudem, ulica po ulicy. – Biegli falami, nasi operatorzy dronów uderzeniowych dokonywali po ponad 100 wylotów na dobę, a i tak nie zdołali ich powstrzymać. Chowali się po piwnicach i czekali na następnych – opisuje walki jeden z ukraińskich żołnierzy.

Mimo że już w niedzielę Rosjanie zawiesili swoją flagę nad siedzibą miejscowej administracji, to ich ministerstwo obrony dopiero po dwóch dniach ogłosiło zajęcie Selidowa. I nadal nie wiadomo, czy opanowali je w całości. Broniły się tutaj ukraińskie oddziały obrony terytorialnej, słabiej wyposażone niż regularna armia, ale równie zajadłe.

Rosjanie zabezpieczają swoje tyły i tracą czas

„W ciągu ostatnich tygodni rosyjskie wojska zdołały zwiększyć tempo swych ataków na froncie. Pomimo tego one nadał pozostają dość powolne i odpowiadają tempom wojny pozycyjnej” – konstatuje amerykański Institute for the Study of War. Jednocześnie sądzi on, że obrona Selidowa spełniła swoje zadanie: zatrzymała rosyjskie natarcie i dała czas na umocnienie Pokrowska.

– Rosjanie musieli opanować Selidowo, jeszcze powinni podbić Kurachowo (15 km na południe od Selidowa – red.), nie mówiąc już o Torecku, drodze Pokrowsk–Konstantyniwka. Mają tyle drugorzędnych celów, że nie mają ani czasu, ani możliwości atakować Pokrowska – mówi ukraiński ekspert Konstantyn Maszowec.