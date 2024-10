Rusłan Szoszyn: Ukrainy „plan zwycięstwa” nie zaskakuje, prowokuje pytania

Zełenski zaznaczył, że wgląd do niego będą miały też inne państwa, które „mogą wypełnić go treścią”. Czy to oznacza, że dotychczasowa pomoc ze strony państwa polskiego i zwykłych Polaków, jakiej udzielono Ukrainie od początku wojny z Rosją, nie upoważnia ani polskiego prezydenta, ani rządu w Warszawie do tego, by poznać treść tajnego załącznika do ukraińskiego „planu zwycięstwa”? Planu, którego realizacja rysuje nową architekturę bezpieczeństwa naszej części świata.

Ukraińcy zamiast Amerykanów w Europie? Nie ma na to szans

W czwartym punkcie planu zwycięstwa Ukraina m.in. wabi amerykańskich i europejskich inwestorów tamtejszymi zasobami naturalnymi: uranem, tytanem, litem, grafitem. Ale najmniej realistycznie brzmi ostatni, piąty punkt planu ukraińskiego prezydenta. Proponuje, by w przyszłości (zapewne już po przyjęciu Ukrainy do NATO) ukraińscy żołnierze zastąpili amerykańskich w poszczególnych krajach Europy.

Trudno wyobrazić sobie kraj, który by na to się zgodził. Przede wszystkim dlatego, że obecność Amerykanów (również w Polsce) ma przede wszystkim znaczenie polityczne, nie wojskowe. I to obecność Amerykanów na wschodniej flance NATO sprawia, że Putin będzie musiał dziesięć razy się zastanowić, zanim się zdecyduje na jakiekolwiek agresywne działania wobec naszej części świata.