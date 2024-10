Nie jest tajemnicą, że trzeba uzupełniać zapasy Boaz Levy, dyrektor generalny firmy Israel Aerospace Industries, produkującej pociski do systemu obrony powietrznej Arrow

Była zastępczyni sekretarza obrony zwraca też uwagę, że USA nie mogą w nieskończoność dostarczać jednocześnie pomocy wojskowej Izraelowi i Ukrainie ponieważ dostępne zasoby zbliżają się do „punktu krytycznego”.



Z kolei Boaz Levy, dyrektor generalny firmy Israel Aerospace Industries, państwowego koncernu produkującego pociski do systemu obrony powietrznej Arrow, który jest wykorzystywany przez Izrael do strącania pocisków balistycznych, mówi "FT", że koncern pracuje na trzy zmiany, aby nadążyć z produkcją. Pociski mają być produkowane 24 godziny na dobę.



- Niektóre linie produkcyjne pracują całą dobę, siedem dni w tygodniu – przyznaje Levy. Dodaje, że czas produkcji pocisków przechwytujących „nie jest liczony w dniach” lecz wymaga dłuższego okresu, a „nie jest tajemnicą, że trzeba uzupełniać zapasy”. Izrael nie podaje do informacji publicznej jak dużymi zasobami pocisków przechwytujących dysponuje.



„FT” zwraca uwagę, że izraelski, trójwarstwowy system obrony przeciwrakietowej, składający się z Żelaznej Kopuły (odpowiedzialnej za strącanie pocisków krótkiego zasięgu), Procy Dawida (strąca pociski dalszego zasięgu) oraz systemu Arrow (zwalcza pociski balistyczne długiego zasięgu) aktywnie zwalcza pociski wystrzeliwane w stronę Izraela od 7 października, gdy Hamas dokonał niespodziewanego ataku na Izrael, a Hezbollah rozpoczął regularny ostrzał północnej części kraju. Izrael jest też co pewien czas ostrzeliwany przez rebeliantów Huti z Jemenu.



W czasie pierwszego w historii ataku rakietowego Iranu na Izrael, do którego doszło w kwietniu, izraelska obrona przeciwlotnicza, przy wsparciu USA, ale też m.in. Jordanii, strąciła 99 proc. środków napadu powietrznego użytych do tamtego ataku (były to pociski balistyczne, ale też pociski manewrujące i drony). Jednak w czasie ataku z 1 października izraelska tarcza antyrakietowa nie była już tak skuteczna. W Izraelu wkrótce ma pojawić się amerykańska bateria THAAD – to system wykorzystywany do strącania pocisków balistycznych. Dotychczas system ten był w Izraelu tylko raz – w czasie ćwiczeń w 2019 roku.