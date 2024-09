Ajatollah Chamenei wzywa do walki z Izraelem. "Zdecydują siła i opór"

Joaw Galant, izraelski minister obrony o śmierci Hasana Nasrallaha

Nasrallah zginął w piątek wieczorem w izraelskim ataku na kwaterę główną Hezbollahu na południowych przedmieściach Bejrutu. Po potwierdzeniu jego śmierci przez Hezbollah minister obrony Izraela Joaw Galant oświadczył, że jego kraj „nie prowadzi wojny z narodem Libanu”, ale z terrorystyczną organizacją Hezbollah. - Nasrallah był mordercą tysięcy Izraelczyków i obywateli innych krajów - powiedział Galant.

Wypowiedział się także kadm. Daniel Hagari, rzecznik izraelskich sił zbrojnych, który nazwał Nasrallaha "jednym z największych wrogów Izraela w historii". - Przez dziesięciolecia stanowił on zagrożenie dla obywateli Izraela, a wyeliminowanie go czyni świat bezpieczniejszym miejscem - stwierdził. Podkreślił, że śmierć Nasrallaha "to nie koniec, Hezbollah ma więcej możliwości".