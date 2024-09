Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 931 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W czasie debaty prezydenckiej w USA Donald Trump powtórzył, że jeśli zostanie prezydentem zakończy wojnę na Ukrainie zanim jeszcze zostanie zaprzysiężony.

- Rosja nie zaakceptuje żadnego ultimatum, bez względu na to, jak zostanie ono opisane, w jakim formacie zostanie przedstawione, czy to w Kopenhadze, czy w Bürgenstock (w tej szwajcarskiej miejscowości odbył się szczyt w sprawie Ukrainy, na który Rosja nie była zaproszona - red.). W żadnym razie. Oni po prostu muszą dostrzec rzeczywistość i porównać to, co widzą na polu bitwy, ze swym nieprawdopodobnym wyobrażeniem o tym, co jest możliwe, a co nie, z Rosją - oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow.

Reklama

Ukraina będzie mogła atakować pociskami ATACMS cele w głębi Rosji?

Wiceszef rosyjskiej dyplomacji odniósł się także do nieoficjalnych doniesień, że Stany Zjednoczone mają zezwolić Ukrainie na używanie pocisków ATACMS do atakowania celów położonych w głębi Rosji. Według amerykańskich mediów, decyzję może wkrótce ogłosić sekretarz stanu USA Antony Blinken, który w środę przybył do Kijowa w towarzystwie szefa brytyjskiej dyplomacji Davida Lammy'ego. Ukraina od dawna prosiła, by mogła razić pociskami ATACMS cele w Rosji.

Czytaj więcej Polityka Do kogo powinien należeć Krym? Erdoğan nie ma wątpliwości W przesłaniu wideo do uczestników Platformy Krymskiej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan poinformował o stanowisku swojego państwa w sprawie Krymu.

- Wierzymy, że podobnie jak w przypadku poprzednich dostaw broni ze Stanów Zjednoczonych dla reżimu w Kijowie, wszystko zostanie zniszczone, a nasi przeciwnicy na polu bitwy zostaną pokonani. Żadne cele, które sobie wyznaczyli, nie zostaną w ten sposób osiągnięte. Ale ryzyko i niebezpieczeństwa rosną - powiedział.