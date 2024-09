Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wołodymyr Zełenski przygotował plan pokojowy. Poznają go trzy osoby Wołodymyr Zełenski ujawnił, że ma plan zakończenia wojny z Rosją. Prezydent Ukrainy dotychczas nie podzielił się z nikim jego szczegółami, wkrótce jednak przedstawić go ma prezydentowi Joe Bidenowi, Kamali Harris oraz Donaldowi Trumpowi.

Podobnie było z ukraińskim apelem o wzmocnienie obrony powietrznej. Jedynie Hiszpania zobowiązała się do przekazania jednego takiego systemu. Pozostałe państwa Zachodu zobowiązały się jedynie do dostarczenia pocisków do broni już używanej przez Ukraińców.

„Konieczne jest, by cała broń z już ogłoszonych pakietów pomocowych wreszcie dotarła do bojowych brygad” – smętnie zauważył Zełenski. Znaczna bowiem część wcześniej ogłoszonej pomocy nie dojechała do Ukrainy. Prezydent nie powiedział, kto zalega z dostawami, ale niezależni eksperci wskazują przede wszystkim na Niemcy.

Uważam, że obecnie nadszedł moment, gdy należy omówić, jak możemy wyjść z tej wojennej sytuacji i szybciej dojść do pokoju Kanclerz Niemiec Olaf Scholz

Zamiast broni Kijów usłyszał wezwania do zawarcia pokoju. – Uważam, że obecnie nadszedł moment, gdy należy omówić, jak możemy wyjść z tej wojennej sytuacji i szybciej dojść do pokoju – powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz po spotkaniu w Ramstein i rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim.

Scholz dodał, że przyszła konferencja pokojowa powinna odbyć się z udziałem Rosji. W lipcu w Szwajcarii był „szczyt pokoju” kilkudziesięciu państw świata, na który Ukraińcy nie zapraszali Kremla. Obecnie Kijów mówi o drugim „szczycie”, który chce przeprowadzić jeszcze przed listopadowymi wyborami w USA.