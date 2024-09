Przełom na wojnie Rosji z Ukrainą. Gen. Roman Polko wskazuje na kluczową sprawę

Czy Zachód mógł zapobiec eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą?

Gen. Polko wyraził pogląd, że wejście Sił Zbrojnych Ukrainy na teren Rosji w obwodzie kurskim to trzeci przełom wojny. W opinii generała, to "kwintesencja tego, co działo się wcześniej". Rozmówca gazety przypomniał obiekcje Zachodu w sprawie przekazywania Ukrainie czołgów czy myśliwców.

Żołnierz ukraińskiej 25. Samodzielnej Brygady Powietrznodesantowej w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

- Teraz okazuje się, że Zachód w końcu zaakceptował, że prowadzenie wojny nie może się ograniczać do terytorium Ukrainy, ponieważ ona realizuje prawo do obrony - podkreślił gen. Polko. Zaznaczył, że Ukraina musi mieć zdolność do prowadzenia akcji zaczepnych czy wykonywania uderzeń na obiekty położone w głębi terytorium Rosji.

- Gdyby w 2008 r. Zachód zdecydował się przyjąć Ukrainę czy też zbudował plan jej wstąpienia do NATO, czy nawet wcześniej wcielałby ten kraj w struktury Unii Europejskiej, to pewnie nie mielibyśmy eskalacji tej wojny do tego poziomu, który mamy dzisiaj — ocenił Roman Polko.