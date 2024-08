Atak Ukrainy w obwodzie rostowskim. Płonie kolejny skład paliw w Rosji

Wcześniej powiązany z rosyjskimi służbami kanał Baza podał, że w wyniku uderzenia dwóch dronów płoną trzy zbiorniki w składzie ropy naftowej w rejonie kamieńskim obwodu rostowskiego. W mediach społecznościowych pojawiło się wykonane w nocy nagranie, na którym widać pożar wielkich zbiorników. Agencja Reutera potwierdziła, że film pokazywał pożar obiektu w rejonie kamieńskim.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 916 dniu wojny PAP

Od ponad tygodnia płonie baza paliwowa w Proletarsku

Ukraina nie odniosła się do zdarzenia. Do uderzenia na skład paliw w rejonie kamieńskim doszło także na początku sierpnia. Najnowszy atak miał miejsce w czasie, gdy trwa walka z pożarem w innej bazie paliwowej na terenie obwodu rostowskiego, w mieście Proletarsk. Po ataku ukraińskich dronów zapaliło się tam ponad dwadzieścia zbiorników z paliwem, do walki z ogniem wysłano ponad 500 strażaków, 49 z nich zostało rannych, stan siedmiu jest ciężki. W rejonie proletarskim ogłoszono stan sytuacji nadzwyczajnej.

Atak Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie woroneskim

Doniesienia o ataku dronów Sił Zbrojnych Ukrainy napłynęły także z obwodu woroneskiego w zachodniej Rosji. Gubernator obwodu Aleksandr Gusiew poinformował, że szczątki ukraińskiego bezzałogowca wywołały pożar "w pobliżu obiektów wybuchowych". Gusiew zaznaczył, że nie doszło do detonacji, a pożar został ugaszony. Według gubernatora, mieszkańcy ewakuowanych w związku z sytuacją dwóch osad wracają już do swych domów.

Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że nad obwodem woroneskim zniszczonych zostało osiem dronów bojowych, ale nie podało bliższych szczegółów. Przedstawiciele rosyjskich władz często nie ujawniają dokładnych danych o zniszczeniach spowodowanych w wyniku ukraińskich ataków. Jednocześnie obie strony konfliktu zaprzeczają, by w trwającej od 30 miesięcy wojnie atakowały cele cywilne. Ukraina twierdzi, że jej ataki powietrzne na cele w Rosji mają na celu zniszczenie infrastruktury energetycznej, transportowej i wojskowej, kluczowej dla wojennych planów Kremla.