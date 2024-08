Wraca wyścig atomowy. "Czasy jądrowego rozbrojenia dobiegają końca"

Ani Rosja, ani Chiny nie są zainteresowane powrotem do porozumień rozbrojeniowych

Teraz jednak trend się odwrócił: nie tylko nie ma już nowych porozumień rozbrojeniowych, ale też ważność ostatniego spośród tych kluczowych, New Start, wygaśnie w 2026 roku.

Rosjanie nie są zainteresowani podjęciem w tej sprawie negocjacji, ponieważ potężne siły jądrowe są jednym z ostatnich reliktów statusu superpotęgi kraju, w szczególności wobec Chin. Ale i Chiny forsownie nadrabiają zapóźnienia, gdy idzie o siły atomowe. Do tego stopnia, że zdaniem Pentagonu w 2035 roku będą już dysponowały około 1,5 tys. pocisków jądrowego dalekiego zasięgu.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja straszy zmianą doktryny użycia broni atomowej. Co może mieć na myśli? - Praca nad doktryną jądrową trwa, dyskusje naprawdę mają miejsce, eksperci rozmawiają - mówił przed kilkoma dniami rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. Już w czerwcu Władimir Putin zasugerował, że Rosja może zmienić zasady używania broni atomowej. Czym tak naprawdę straszy Rosja?

W czasie swojej pierwszej kadencji Trump postawił na rozbudowę sił jądrowych, w tym taktycznych pocisków wystrzeliwanych z łodzi podwodnych. Administracja Bidena chciała zatrzymać ten pogram, jednak nie zgodził się na to Kongres. Dziś ta kategoria uzbrojenia może okazać się bardzo przydatna wobec coraz to nowych krajów, które mogą dołączyć do atomowego klubu.

– Porozumienie o zakazie proliferacji jądrowej znalazło się dziś pod presją, jakiej nie odczuwało jeszcze nigdy – przyznaje „Financial Times” dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Atomowej Rafael Gossi.

Jednym z powodów jest sama perspektywa powrotu Trumpa do Białego Domu. W Niemczech rozpoczęła się w związku z tym dyskusja, czy kraj nie powinien mieć własnych sił jądrowych. W Berlinie uważa się, że w razie wycofania się Amerykanów z NATO, co nieraz sugerował Donald Trump, gwarancje bezpieczeństwa udzielone przez Francję nie będą wystarczające. W podobnym kierunku idą dyskusje w innych krajach polegających do tej pory na ochronie Stanów Zjednoczonych, jak Japonia i Korea Południowa.