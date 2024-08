Ministerstwo nazywa się Ministerstwem Obrony, a nie Obserwacji Gen. Roman Polko, były dowódca GROM

- Mówimy, że nie oddamy ani piędzi ziemi. A po drugie: zapewnialiśmy, że wyciągnęliśmy wnioski z wcześniejszych naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rakiety manewrujące. Bardzo dziwi mnie to, że kwestie zestrzelenia konsultowane są przez najwyższe czynniki polityczne – mówił też były dowódca GROM.

Gen. Roman Polko: Pokazaliśmy, że Polska pozwoli obiektom latającym bezkarnie wlatywać nad nasze terytorium

Na pytanie o argument dotyczący braku kontaktu wzrokowego, gen. Polko odparł, iż jest to "wysyłanie sygnału do Kremla, że Polskę należy atakować w pochmurny dzień, bo wtedy nie będzie się bronić".



- Ministerstwo nazywa się Ministerstwem Obrony, a nie Obserwacji. Taki cel, o którym możemy z niemal 100-procentową pewnością powiedzieć, że był środkiem napadu powietrznego, powinien być zlikwidowany – podkreślił.



Jednocześnie były dowódca GROM mówił, że każdy taki incydent jest swojego rodzaju testem. - Pokazuje, że Polska pozwoli tym obiektom bezkarnie wlatywać nad nasze terytorium. Po raz kolejny nie zdaliśmy tego testu. Trzeba czasem więcej odwagi, więcej zdrowego rozsądku, a nie przestrzegania procedur, które blokują to co jest dobre, co służy bezpieczeństwu Rzeczpospolitej - przekonywał.



- Wniosek jest taki, że jeśli nie mamy wystarczających sił i środków do rozpoznania, śledzenia tego typu obiektów, to powinniśmy się zwrócić do partnerów z NATO, aby te środki na granicy się znalazły – dodał.