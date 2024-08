Sto myśliwców i 40 miejsc pod ostrzałem. Izrael uprzedził atak Hezbollahu

Dron Hezbollahu Jalaa MAREY / AFP

Dron Hezbollahu przechwycony przez pocisk izraelskiej obrony powietrznej Jalaa MAREY / AFP

Hezbollah zaprzeczył, by Izraelczykom udało się zapobiec ostrzałowi. Organizacja podała, że wysłała drony bojowe zgodnie z planem oraz że na dalszą część jej odpowiedzi na śmierć Szukra trzeba będzie nieco poczekać.

Beniamin Netanjahu wspomniał o "prostej zasadzie"

Rano zebrał się gabinet wojenny Izraela, przewidziano posiedzenie rządu. "Jesteśmy zdeterminowani, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, by bronić naszego kraju, by mieszkańcy północy mogli bezpiecznie wrócić do domów i by przestrzegać prostej zasady: kto nas krzywdzi, zostanie przez nas skrzywdzony" - oświadczył premier Izraela Beniamin Netanjahu.

W związku z konfliktem przez ok. 90 minut przyloty do i odloty z lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie były wstrzymane, zatrzymano także część lotów z Bejrutu, przez co niektórzy pasażerowie utknęli w Libanie. - Chcę stąd wyjechać w jakikolwiek sposób - powiedziała mieszkająca w New Jersey Rana Saade, cytowana przez agencję Reutera.