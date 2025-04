Wojna Rosji z Ukrainą trwa. Putin chwali Donalda Trumpa

Na Kremlu nie polemizują z wpisami Trumpa w sieci. Wręcz przeciwnie – co jakiś czas do mediów wychodzi rzecznik Putina Dmitrij Pieskow i zasypuje komplementami amerykańskiego przywódcę. To samo zrobił ostatnio szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, deklarując, że Rosja „jest gotowa do zawarcia dealu”.

Retoryka Rosjan nie jest przypadkowa – mówią dokładnie to, co Trump chciałby usłyszeć. Nieważne, jakie naprawdę mają intencje. Pozorują otwartość na negocjacje i chęć zakończenia wojny. Wszystko po to, by przekonać amerykańskiego przywódcę do jednej fundamentalnej i zarazem najbardziej fałszywej tezy Kremla: to Zełenski nie chce zakończenia wojny.

Polemika ukraińskiego przywódcy z Trumpem w sieci jest więc jedynie wodą na młyn rosyjskiej propagandy. Nie warto jej dolewać. Powaga sytuacji wymaga, by negocjacje toczyły się „na żywo”. Waży się los naszego, europejskiego, a nie wirtualnego świata.