Koniec wojny w Strefie Gazy? Izrael przyjął propozycję zawieszenia broni

Dziewiąta misja Blinkena na Bliski Wschód od początku konfliktu odbyła się kilka dni po tym, jak mediatorzy, w tym Stany Zjednoczone, „wyrazili optymizm” co do bliskości porozumienia. Hamas wyraził jednak niezadowolenie z najnowszej propozycji, a Izrael stwierdził, że w niektórych kwestiach nie chce pójść na kompromis.

Podróż, na kilka dni przed spodziewanymi w tym tygodniu nowymi rozmowami w Egipcie, odbyła się w atmosferze obaw, że konflikt może przerodzić się w głębszą wojnę regionalną po zabójstwie dwóch czołowych bojowników w Libanie i Iranie, które przypisuje się Izraelowi.

– To decydujący moment, prawdopodobnie najlepsza, a może ostatnia szansa na sprowadzenie zakładników do domów, zawieszenie broni i lepszą drogę do trwałego pokoju i bezpieczeństwa – powiedział Blinken. – Nadszedł także czas, aby upewnić się, że nikt nie podejmie żadnych kroków, które mogłyby wykoleić ten proces – dodał, odnosząc się do Iranu.

Mediatorzy spotkają się ponownie w tym tygodniu w Kairze, aby urzeczywistnić zawieszenie broni. Po zakończeniu pobytu w Izraelu Blinken uda się we wtorek do Egiptu na spotkania w śródziemnomorskim mieście el-Alamein.