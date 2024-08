Wykorzystywany do tej pory pocisk AIM-120 ma maksymalny zasięg ok. 150 km, co powoduje, że pilot musi wlecieć głębiej w sporne terytorium, jeśli chce zaatakować cel.

Chińskie pociski z większym zasięgiem niż amerykańskie

W przypadku konfliktu w rejonie „pierwszego łańcucha wysp”, który biegnie od Indonezji po Japonię amerykańskie myśliwce działałyby kilkaset kilometrów od chińskich samolotów. Bliżej mogłaby też wpłynąć marynarka wojenna, gdyby doszło inwazji Chin na Tajwan.

- Najważniejsze jest to, że pozwala to Stanom Zjednoczonym przesunąć się nieco dalej na Morze Południowochińskie podczas konfliktu – powiedział starszy analityk ds. obrony USA, który wypowiedział się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Przez dziesięciolecia Amerykanie mieli przewagę w powietrzu dzięki myśliwcom F-117, a następnie F-22 i F-35. 120 kilometrów zasięgu pocisków AIM-120 było wystarczające do zachowania przewagi, ale sytuację zmieniło opracowanie przez Chiny pocisków PL-15, które mogą atakować cele oddalone o 250 km lub więcej.

Do tej pory pociski AIM-174B były prezentowane jedynie na samolotach F/A-18E/F Super Hornet marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, które są wykorzystywane przez siły zbrojne USA i Australii.