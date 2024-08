Trump zapewniał Zełenskiego, że nie popiera ustępstw kosztem Ukrainy? Jermak potwierdza

Jermak potwierdził, że Trump rzeczywiście w rozmowie telefonicznej powiedział Zełenskiemu, aby ten nie słuchał plotek o jego rzekomej gotowości do ustępstw wobec Putina wbrew interesom Ukrainy, aby szybko zakończyć wojnę.

- Tak, powiedział to. Trump podkreślił, że nie powinniśmy zwracać uwagi na fałszywe wiadomości krążące na ten temat, że on wyraźnie rozumie, jaki to rodzaj wojny, i że Stany Zjednoczone wspierały i będą nadal wspierać Ukrainę. I to jest bardzo ważne — powiedział Jermak.

Zapytany o kandydata Trumpa na wiceprezydenta, JD Vance'a, przeciwnego udzielaniu pomocy Ukrainie, Andrij Jermak odpowiedział, że Ukraina musi „pracować i zmienić to stanowisko”.

- A to, co widziałem w mediach w ostatnich dniach, pokazuje, że nawet retoryka JD Vance'a się zmienia — dodał.