NASAMS, HIMARS, Javelin. Wielka pomoc wojskowa dla Ukrainy

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 887 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińscy partyzanci informują, że Rosjanie mają problem z uzupełnieniem wakatów oficerskich i podoficerskich w jednostkach.

W poniedziałek Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) ogłosił kolejne pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy. Pierwszy z nich ma wartość 200 mln dolarów (794 mln zł) i pochodzi z mechanizmu specjalnych uprawnień prezydenta USA (Presidential Drawdown Authority, PDA).

DoD ogłosił także pakiet wsparcia z wykorzystaniem ok. 1,5 mld dol. (5,9 mld zł) z funduszy Inicjatywy Wsparcia Bezpieczeństwa Ukrainy (USAI). Chodzi m.in. o środki mające na celu wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej oraz zwiększenie zdolności przeciwpancernych ukraińskich wojsk.

Pomoc wojskowa dla Ukrainy. W pakiecie pociski i amunicja

W nowym pakiecie znalazły się amunicja do systemu rakiet ziemia-powietrze (NASAMS), amunicja do zestawów obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu, pociski rakietowe RIM-7, środki walki elektronicznej, amunicja do HIMARS-ów oraz pociski artyleryjskie kalibru 155 mm i 105 mm, jak również amunicja do moździerzy, pociski przeciwpancerne Javelin i AT-4 czy precyzyjna broń lotnicza. Ukraińcy otrzymają także broń strzelecką, materiały wybuchowe oraz sprzęt i amunicję do wyburzeń, bezpieczne systemy łączności i dostęp do komercyjnych usług zdjęć satelitarnych. Pakiet obejmuje również części zamienne, wsparcie techniczne i sprzęt pomocniczy.