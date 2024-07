Wcześniej Rosjanie masowo używali w atakach niczym niechronionych motocykli i quadów, przez co narażali się na znaczne straty. Jednak u nich żołnierze z tego powodu nie skarżą się na dowódców.

Czy Rosjanom zostały jeszcze czołgi

Tygodnik „The Economist” twierdzi, że poza sprzętem transportowym rosyjskiej armii kończą się też zapasy postsowieckich czołgów. A to może doprowadzić ją do kryzysu na froncie już pod koniec lata. Od początku wojny niezależni eksperci naliczyli ponad 3 tys. zniszczonych lub porzuconych rosyjskich czołgów. Jednak zapasy Kremla szacowano na 10 tys. maszyn, lecz nie wiadomo, ile z nich nadawałoby się do użycia nawet po remoncie.

Wojskowi eksperci ostrzegają, że Kreml z niezwykłą szybkością dostosował swą gospodarkę do produkcji na potrzeby wojny, w tym czołgów. Nowych maszyn udaje mu się jednak wyprodukować nie więcej niż 90 rocznie. A traci je szybko. Od początku wojny Ukraińcy zniszczyli nie mniej niż 100 najnowszych i najlepiej opancerzonych czołgów T-90.