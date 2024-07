Niemcy chcą przekazać Ukrainie łącznie do 105 odrestaurowanych czołgów Leopard 1A5, tak by Ukraińcy mogli sformować z nich i bojowych wozów piechoty Marder, brygadę pancerną zdolną do prowadzenia działań ofensywnych. Do końca 2023 roku Ukraińcy mieli otrzymać 80 czołgów Leopard 1A5 dzięki współpracy między Niemcami a Danią, ale dotychczas liczby tej nie udało się osiągnąć ze względu na konieczność pozyskania części zamiennych do czołgów, którym przywracana jest sprawność bojowa.



Niemcy po raz pierwszy przekazali Ukrainie wyrzutnie HIMARS

Niemcy mieli jednocześnie przekazać Ukrainie kolejne zestawy przeciwlotnicze — po jednym zestawie IRIS-T SLM i IRIS-T SLS.



Po raz pierwszy też Niemcy mieli przekazać Ukraińcom wyrzutnie HIMARS — nad Dniepr miały trafić trzy takie wyrzutnie sfinansowane przez Niemcy. Dostawy HIMARS-ów zapowiedział na początku maja minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, który po rozmowach z sekretarzem obrony USA, Lloydem Austinem ogłosił, że Niemcy zapłacą za dostarczenie trzech takich wyrzutni Ukrainie.