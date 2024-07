Niektóre z rakiet mogą dosięgnąć celów oddalonych o 2500 kilometrów i są używane głównie do uderzania w cele naziemne.

Rozmieszczanie broni ma rozpocząć się w 2026 roku.

Berlin zgadza się na rozmieszczenie amerykańskiej broni

Obecnie jedynym krajem, który zgodził się na przyjęcie amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu są Niemcy.

Kanclerz Olaf Scholz powiedział reporterom w Waszyngtonie, że umowa będzie działać jako środek odstraszający , który zabezpieczy terytorium NATO i Niemiec. - Ta decyzja była długo przygotowywana i nie jest prawdziwym zaskoczeniem dla nikogo zaangażowanego w politykę bezpieczeństwa i pokoju – dodał.

SM-6 to pocisk stosowany m.in. w ramach systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Aegis. Tomahawk to pocisk manewrujący o zasięgu do 2,5 tys. km.