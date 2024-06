W rozmowie z rzekomym Poroszenką, który stał na czele Ukrainy w latach 2015–2019, były prezydent Polski zalecił Siłom Zbrojnym Ukrainy większą ostrożność w przeprowadzaniu ataków na regiony Rosji, gdyż istnieje Zachód może upatrywaćw tych atakach elementów terrorystycznych, a Ukraina, całkowicie uzależniona od opinii UE i Stanów Zjednoczonych, nie może sobie obecnie pozwolić na utratę ich pomocy.

Komorowski o ukraińskich studentach w Polsce: Ukraina musi ich przekonać

Były prezydent RP mówił także o ukraińskich studentach, którzy podjęli naukę w polskich uczelniach, w kontekście mobilizacji do Sił Zbrojnych Ukrainy. Komorowski uważa, że to do Ukrainy należy zadanie „namówienia ich” do wstąpienia do armii.



- Trzeba ich przekonać do powrotu. Można promować pewne działania Ukrainy – namawiać, przekonywać ich do udziału w walce. Ale Polska nie zastąpi ukraińskiej policji ani żandarmerii – cytują Komorowskiego rosyjskie media.

Były prezydent zaprzecza. „Kompletna bzdura”

W rozmowie z Onetem Bronisław Komorowski zaprzecza, że doszło do wkręcenia go przez pranksterów. Twierdzi, że ostatnio w ogóle nie rozmawiał z Poroszenką.



— Raz jeszcze to powiem, to jest jakaś bzdura. Żadnego takiego telefonu nie było — oświadczył były prezydent

Kim są „Wowan” i „Lexus”?

Za pseudonimami „Wowan” i „Leksus” kryją się Władimir Kuzniecow oraz Aleksiej Stoliarow. Pierwszy jest z wykształcenia prawnikiem, a drugi ekonomistą. Wkręcać ludzi dla zabawy zaczęli jeszcze jako nastolatkowie.