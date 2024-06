Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 842 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy ukraińskie drony zaatakowały skład paliw w obwodzie woroneskim.

- Jesteśmy nieakceptowalnie blisko punktu bez odwrotu — podkreślił prezydent Rosji.



Władimir Putin: System kontroli zbrojeń zniszczony w Europie przez USA

- Wezwania do zadania strategicznej porażki Rosji, która ma największy arsenał broni atomowej (na świecie), pokazuje ekstremalne awanturnictwo zachodnich polityków. Albo nie rozumieją skali zagrożenia, które sami stworzyli, albo mają po prostu obsesję i wierzą we własną bezkarność i własną wyjątkowość. Oba te przekonania mogą prowadzić do tragedii — powiedział Putin.



- To Waszyngton podważył strategiczną stabilność i ogłosił jednostronne wycofanie się z układu eliminującego rakiety pośredniego i krótkiego zasięgu — kontynuował.