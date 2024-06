Rosja kradnie Ukrainie dzieci. Trafiają do adopcji albo na szkolenia wojskowe

Dotychczas w ciągu ponad dwóch lat wojny władzom ukraińskim udało się ściągnąć z Rosji jedynie nieco ponad 500 (z kilkudziesięciu tysięcy wywiezionych) dzieci. I to dzięki pośrednictwu państw trzecich, głównie Kataru. Władze ukraińskie zwracały się o pomoc w tej sprawie również do Watykanu.

Rosyjski polityk adoptował ukraińskie dziecko wywiezione z Chersonia

Wiele ukraińskich dzieci już adoptowały rosyjskie rodziny. Niezależne rosyjskie media ujawniły nawet, że zasiadający od lat w Dumie lider frakcji Sprawiedliwa Rosja Siergiej Mironow adoptował dziesięciomiesięczną dziewczynkę wywiezioną z chersońskiego domu dziecka. W Rosji podobnie jak wiele innych dzieci otrzymała nową tożsamość.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by Rosjanie przekazywali ukraińskie dzieci do adopcji za granicę, rodzinom z państw trzecich. Prawo rosyjskie do procesu adopcji w Rosji nie dopuszcza jedynie obywateli Stanów Zjednoczonych oraz małżeństwa jednopłciowe. Dla reszty świata drzwi do rosyjskich domów dziecka są otwarte, od lat zarabiają na tym rosyjskie firmy pośredniczące w dostarczaniu dzieci zamożnym obcokrajowcom. Co prawda liczba chętnych do adopcji dzieci w Rosji po wybuchu wojny drastycznie zmalała. Jeżeli w 2017 roku za granicę z Rosji w ten sposób wyjechało 300 dzieci, to w 2022 już tylko 57 (głównie Włochy, Francja i Niemcy).

Wojna na Ukrainie: dzieci z okupowanych terenów na szkolenia wojskowe

Postępuje też militaryzacja ukraińskiej młodzieży na okupowanych przez Rosję terytoriach. Kijowskie rządowe Centrum Oporu Narodowego informowało ostatnio, że ponad 2,5 tys. ukraińskich nastolatków w wieku od 13–17 lat z obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego trafi niebawem na szkolenia wojskowe do rosyjskiego obwodu wołgogradzkiego. Chodzi o tzw. centra wojskowo-sportowe Woin (wojownik), które zaczęły powstawać w rosyjskich regionach latem ubiegłego roku. W ten sposób Rosja przygotowuje młodzież do służby w wojsku.