- Gdy pierwsze niemieckie czołgi pojawiły się na ukraińskiej ziemi, był to moralny i etyczny szok w Rosji, ponieważ nastawienie rosyjskiego społeczeństwa wobec Republiki Federalnej (Niemiec) zawsze było bardzo dobre — stwierdził też prezydent Rosji.



Władimir Putin twierdzi, że ukraińska armia traci 50 tys. żołnierzy miesięcznie

Putin przedstawił też szacunki Rosji dotyczące strat ukraińskiej armii. Jego zdaniem w rejonie działań wojennych traci ona co miesiąc ok. 50 tys. żołnierzy — zabitych i rannych.



- Według naszych kalkulacji ukraińska armia traci ok. 50 tys. żołnierzy miesięcznie — mówił dodając, że Rosja szacuje iż połowa tych strat to „straty nieodwracalne” przez co należy rozumieć zabitych i ciężko rannych żołnierzy. Liczb podanych przez Putina nie sposób zweryfikować, żadna ze stron wojny nie podaje szacunków dotyczących własnych strat.



Putin mówił też, że stosunek strat Ukrainy do strat rosyjskich wynosi 5 do 1. Biorąc pod uwagę, że ukraińska armia obecnie się broni, a rosyjska naciera, jest to bardzo mało prawdopodobne, ponieważ strona atakująca zazwyczaj ponosi wyższe straty. Putin przekonywał jednak, że „rosyjskie straty, w tym straty nieodwracalne, są kilka razy mniejsze niż strony ukraińskiej”.



Prezydent Rosji przekonywał też, że według szacunków rosyjskich, Ukraińcy mobilizują do armii ok. 30 tys. osób miesięcznie. - Ale to nie rozwiązuje ich problemu. Wiecie dlaczego? Ponieważ ta mobilizacja tylko pokrywa straty — stwierdził.