Wojna w Ukrainie: Celne strzały zachodnią bronią

Atak na Rosję to rodzaj nacisku na Waszyngton

Ale Kijów ma możliwości nacisku na USA. Od lutego jego oddziały wykonały serię celnych uderzeń na rosyjskie tzw. radary pozahoryzontalne, będące częścią strategicznych sił Kremla. Umożliwiają one obserwowanie przestrzeni do kilku tysięcy kilometrów od Rosji ostrzegając o ewentualnym ataku strategicznych sił jądrowych przeciwnika. Zdania zaś ekspertów wojskowych o ich przydatności na wojnie z Ukrainą są podzielone. Część uważa, że ze względu na swe charakterystyki techniczne nie mogą być w niej wykorzystywane.

Ataki na nie w równym stopniu zdenerwowały Moskwę, jak i Waszyngton. Ta pierwsza przestała „widzieć” swoje przedpole, ten drugi zaniepokoił się że w związku z tym Rosjanie staną się bardziej nerwowi i mniej przewidywalni.

- Moskwa na razie w ogóle nie zareagowała. A przecież, jeśli zerknąć w dokumenty rosyjskiej „doktryny atomowej” to taki atak jest po prostu „cassus belli”. Uderzenie w rosyjskie siły strategicznego powstrzymywania (a te radary to system ostrzegania o rakietowych atakach który jest ich elementem, przy tym najważniejszym) oznacza prawie automatyczne użycie rosyjskiej broni jądrowej w odpowiedzi. Tymczasem Moskwa żadnych oświadczeń na ten temat nie wydawała. To znaczy, że albo w Rosji nie ma politycznej woli albo technicznych możliwości do dokonania takiego uderzenia – mówi Fiodorow.