Rosjanie mszczą się na Ukraińcach atakując elektrociepłownie

Poprzedni taki masowy nalot był w nocy 26 marca. W Kijowie sądzą, że tyle czasu Rosjanie potrzebowali na zebranie pocisków do ataku i określenie jego celów. Pytaniem pozostaje, czy mają jeszcze wystarczająco dużo rakiet i dronów, by w najbliższym czasie dokonać podobnych masowych uderzeń.

– Myślę, że zbierali te rakiety i nalotów może być jeszcze dwa–trzy, może więcej. Obecny atak świadczy o tym, że nie zmieniło się to, iż rakiety dość często zmieniają tor lotu (utrudniając działania obrony przeciwlotniczej – red.) – mówił ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Musijenko.

Jewłasz z kolei zauważył, że Rosjanie używali mniej irańskich dronów Shahid, jednak nie wiadomo, z jakiego powodu. Brak informacji o tym, by Teheran przerwał dostawy do Rosji. Ponadto Kremlowi udało się już uruchomić licencyjną produkcję tych pocisków na własnym terenie.

– Jeśli chodzi o ilość rosyjskich rakiet, interesujące będzie sprawdzenie, ile Rosji uda się ich produkować po wizycie Xi Jinpinga we Francji. On przecież mówił, że będą kontrolować firmy, które przekazują Rosji technologie podwójnego przeznaczenia. Ciekawe, (…) czy Chiny wezmą się teraz za firmy wysyłające przez kraje trzecie taką produkcję do Rosji. Jeśli tak, to wpłynie to na tempo i wielkość rosyjskiej produkcji – sądzi Musijenko.

Zachodnie komponenty w rosyjskich rakietach

W zestrzelonych przez Ukraińców rosyjskich rakietach wielokrotnie odnajdywano zachodnie komponenty. Podobnie z dostarczanymi Rosji północnokoreańskimi rakietami balistycznymi Hwasong-11, które nie mogłyby latać bez elementów z Zachodu.