„Jeśli go nie wyciągnie, to siądzie razem z nim. To na 100 proc. jego człowiek” – napisał o ministrze Szojgu i jego aresztowanym zastępcy jeden z rosyjskich blogerów.

– Łapówka to tak dla publiki. (…) O jego korupcji dawno wszyscy wiedzieli. Za nią nikt by go nie wsadzał. (…) Putin dał rozkaz dopiero, gdy udało się go przekonać, że sprawa dotyczy zdrady państwa – powiedział anonimowy oficer rosyjskie policji politycznej FSB niezależnemu portalowi Wiorstka.

Wiceministra odpowiedzialnego m.in. za odbudowę okupowanego Mariupola aresztowano w poniedziałek. Jeszcze przed południem uczestniczył w kolegium ministerstwa z ministrem Szojgu, a około godz. 17 z gabinetu wyprowadzili go oficerowie FSB. Kazali mu zdjąć mundur i włożyć cywilne ubranie.

Grupa aktywistów społecznych Pierwyj Otdieł zwróciła uwagę, że Iwanowa aresztowali oficerowie departamentu kontrwywiadu wojskowego FSB, dla których „nie jest typowym zajmowanie się sprawami korupcji”. Rosyjska armia (a wcześniej radziecka) nie ma własnej służby kontrwywiadu.

Zajmują się tym policje polityczne Kremla (KGB, obecnie FSB), zapewniając w ten sposób bezwzględną lojalność wojska.