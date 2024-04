„Martwy sezon” na froncie. Czekając na amunicję, Ukraińcy próbują utrzymać pozycje

„W ostatnim czasie Rosjanie kontynuowali, a w niektórych rejonach aktywizowali, bieżące operacje ofensywne. Pomagała im w tym utrzymująca się sucha pogoda i istniejący cały czas deficyt uzbrojenia ukraińskich sił” – stwierdził amerykański Institute for the Study of War (ISW).

Ale od czasu zdobycia Awdijiwki w połowie lutego Rosjanie nie osiągnęli żadnych znaczących sukcesów na froncie. Obecnie rosyjskie dowództwo z dumą informuje o zajęciu dwóch wiosek w stepach Doniecczyzny i jednego ukraińskiego, umocnionego punktu oporu.

Obie okupowane wioski znajdują się na terenie obwodu donieckiego (jedna w połowie drogi między Bachmutem i szturmowanym cały czas Czasiw Jarem). Walki w tych rejonach potwierdzają domysły Kijowa, że rosyjska armia chce za wszelką cenę osiągnąć administracyjne granice obwodów donieckiego i ługańskiego. Wskazują na to również zajadłe, trwające od ubiegłego roku, rosyjskie ataki w okolicach Wuhledaru.

Prezent od rosyjskich generałów dla Władimira Putina

Zdaje się, że obecnie na wiele więcej nie stać armii Kremla.