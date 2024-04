Niemiecki generał: Jeśli mosty na Odrze zostaną zniszczone, to mamy problem

Do tego należy dodać sabotaże takie, jak wysadzenie rur Nord Stream, przewiercone rury z LNG, manipulacje na liniach kolejowych, czy „materiał wybuchowy znaleziony wzdłuż rurociągu NATO”.

Nowy plan operacyjny dla Niemiec. Generał ujawnia założenia

Bodemann tłumaczy, że zasadniczą częścią nowego planu operacyjnego dla Niemiec jest cywilne wsparcie obrony militarnej i odwrotnie. — Mamy do czynienia z pytaniem, jakiego wsparcia cywilnego potrzebujemy, aby obronić lub odzyskać integralność terytorialną kraju. Jak utrzymać zdolność do rządzenia, jak chronić ważną infrastrukturę. Bundeswehra absolutnie nie może tego zrobić sama, dlatego potrzebujemy wsparcia strony cywilnej — mówi generał.

— Na przykład, gdy amerykańska dywizja przemieszcza się na wschód przez Niemcy, tysiące pojazdów, tysiące żołnierzy. Wówczas trzeba ich nakarmić, zatankować pojazdy i ewentualnie je naprawić. Logistyka Bundeswehry byłaby wtedy prawdopodobnie powiązana z naszymi żołnierzami na froncie. Oznacza to, że będziemy potrzebować maksymalnego wsparcia usług cywilnych. Konwój otrzymałby paliwo ze stacji benzynowej lub pojazdu cywilnego, Czerwony Krzyż zapewniłby pierwszą pomoc, a wyżywienie pochodziłby od cywilnej firmy cateringowej. To byłby klasyczna sytuacja — wyjaśniał.

Podczas prac nad planem zaniepokoiło go to, jak przyznał, „jak wiele rzeczy jest publicznie dostępnych w Niemczech”. Na przykład plany infrastruktury krytycznej dla obronności można łatwo znaleźć w Internecie. — Weźmy na przykład sieć rurociągów NATO, cała sieć Deutsche Bahn jest w Internecie. Musimy być tu znacznie bardziej wyczuleni — ocenił Bodemann.

Jego zdaniem część infrastruktury w Niemczech nie jest przygotowana na wypadek konfliktu. — Wystarczy rzut oka na mapę, by zobaczyć, gdzie możemy łatwo ucierpieć. Jest tylko kilka mostów na Odrze. Jeśli zostaną zniszczone, to mamy problem — powiedział. Infrastruktura transportowa wymaga zaś modernizacji. — Wschodnia linia kolejowa z Brandenburgii do Polski jest dobrze rozwinięta po polskiej stronie, ale jeszcze nie po naszej — przyznał. Piloci muszą też na nowo nauczyć się korzystać z prowizorycznych pasów startowych i lądowisk.