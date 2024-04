Jak widać, nieskutecznie. Administracja Bidena była zaskoczona poniedziałkową deklaracją Netanjahu i powiedziała, że operacja w Rafah byłaby „błędem”. Ale izraelski premier zapewnia: „nie powstrzyma nas żadna siła na świecie”.

Dlaczego Beniamin Netanjahu zdecydował się na potwierdzenie planu ataku na Rafah

- Netanjahu powiedział to, bo jest pod wewnętrzną presją - tłumaczy w rozmowie z „Rzeczpospolitą” izraelski politolog, prof. Efraim Inbar, szef konserwatywnego think tanku Jerozolimski Instytut Strategii i Bezpieczeństwa.

Jak dodaje, premier chce pokazać, że mimo iż jego sytuacja nie wygląda dobrze, poprowadzi kraj do zwycięstwa. - On mówi: zrobimy to, przeprowadzimy atak i wygramy, nie martwcie się, ja to wciąż wasz Bibi [tak jest powszechnie nazywany - red.].

Kieruje to nie do wszystkich Izraelczyków, bo coraz więcej jego przeciwników wychodzi na ulicę i domaga się zakończenia wojny i zakończenia kariery politycznej Netanjahu. - Mówi o tym do swojego elektoratu, do prawicy, która czeka na zwycięstwo - dodaje prof. Inbar, który zwraca też uwagę na to, że teraz administracja Bidena działa przeciw Netanjahu. A premier reaguje na to podkreślając swoją niezależność od Ameryki, która „tego nie lubi”.