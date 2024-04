Władimir Putin chce, by Rosjanie znienawidzili Ukraińców. Jaki ma cel?

Kreml przygotowuje Rosjan do kolejnej fali mobilizacji?

Dzisiaj nie chodzi o fałszywą historię z ofiarami, których nie było. W zamachu pod Moskwą zginęły 144 osoby, wielu zostało okaleczonych i rannych. To czyjeś dzieci, żony, mężowie, bracia i siostry.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja przed wiosennym poborem. Sztab Generalny "uspokaja" Sztab Generalny armii Federacji Rosyjskiej zapewnił, że żaden żołnierz z wiosennego poboru nie zostanie skierowany do udziału w „specjalnej operacji wojskowej” ani do jednostek na zaanektowanych terytoriach Ukrainy.

Co mają myśleć o Ukrainie, słysząc, że to jakoby stamtąd koordynowano działania zamachowców? Nie będą w stanie zweryfikować kłamstw swoich mediów, które przez lata nauczyły się sprytnie manipulować opinią publiczną w Rosji. Tam już od dawna nie liczą się fakty, a przedstawiane informacje mają w odpowiedni sposób ukierunkować myślenie Rosjan, przygotować do pewnych wydarzeń, uzasadniać podjęte lub planowane decyzje.

Wszystko wskazuje więc na to, że Rosjanie niedługo się mogą dowiedzieć o np. kolejnej wielkiej fali mobilizacji. Eksperci wojskowi wskazują, że obecnie rosyjska armia traci wiele sił, prowadząc ofensywę na kilku odcinkach frontu. Potrzebuje mocnego zaplecza, a może i sił do kolejnych uderzeń, z zupełnie innych kierunków (np. po raz kolejny z terytorium Białorusi). Putin potrzebuje nowego mięsa armatniego, setek tysięcy mężczyzn nafaszerowanych tezami propagandy i nienawidzących Ukraińców.