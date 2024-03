Radosław Sikorski krytykuje Niemcy za zwłokę w wysyłaniu broni na Ukrainę. „Słabość zachęca do agresji, siła odstrasza”

— Mogę zrozumieć strategiczną lub — w tym przypadku — taktyczną logikę prezydenta Macrona polegającą na odwróceniu narracji. Niech Putin martwi się o to, co zrobimy — wyjaśnił szef polskiego MSZ. Według niego decyzja o rozmieszczeniu wojsk należy do każdego państwa z osobna. — Francja ma prawo zrobić to na własną rękę, jeśli się zdecyduje — dodał Sikorski.

Żołnierze NATO na Ukrainie? Radosław Sikorski mówi o „tajemnicy poliszynela”

W rozmowie z DPA Radosław Sikorski odniósł się także do obecności zachodnich żołnierzy w Ukrainie, określając to „tajemnicą poliszynela”. — Jak powiedział kanclerz (Niemiec), w Ukrainie są już niektóre oddziały z dużych krajów — zwrócił uwagę. Pytany, czy to problem, że kanclerz o tym wspomniał, Sikorski odparł: „W języku polskim mamy określenie »tajemnica poliszynela«, które oznacza tajemnicę, którą wszyscy znają”.

Pod koniec lutego br. Olaf Scholz powiedział dziennikarzom, że Niemcy nie dostarczą Ukrainie pocisków manewrujących oraz że niemieccy żołnierze nie będą uczestniczyć w działaniach wojennych – ani z Niemiec, ani z Ukrainy. Dodał, że to, co wiąże się z działaniami Brytyjczyków i Francuzów, nie może być robione w Niemczech. Politycy opozycji, ale też politycy za granicą zinterpretowali słowa Scholza jako potwierdzenie obecności zachodnich żołnierzy w Ukrainie.

W rozmowie z DPA Sikorski podkreślił, że Polska nie wyśle wojsk lądowych do Ukrainy i podał powody historyczne. — Ukraina i Polska były jednym krajem przez 400 lat. A to byłoby zbyt łatwą pożywką propagandową dla Rosjan. Więc powinniśmy być ostatnimi, którzy to zrobią — powiedział.