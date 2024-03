Wojna Rosji z Ukrainą. Jak wojska obu państw korzystają z dronów?

Ale ukraińskie drony dolatywały do Petersburga, Tuły czy Kaługi. Zajadle atakowane są rosyjskie rafinerie (pięć w różnych miastach) oraz składy paliw (co najmniej dwie duże bazy). Doprowadziło to do wprowadzenia przez rosyjski rząd półrocznego zakazu eksportu benzyny. Cztery trafione i uszkodzone rafinerie zmniejszyły produkcję, zagrażając deficytem paliwa na rynku wewnętrznym już wiosną. Przede wszystkim dotknęłoby to wojska.

Rosja nie będzie w stanie obronić wszystkich strategicznych obiektów

– Jakiś niewielki dron, który ma 2–3 kg materiału wybuchowego, jest w stanie zniszczyć kluczowy węzeł technologiczny w rafinerii. Jeśli trafi, kilka milionów ton ropy rocznie nie będzie można przetworzyć. (…) Dlatego przed takimi atakami jest przyszłość. Takich obiektów jest bowiem w Rosji tak dużo, że niemożliwe jest obronienie wszystkich – mówi rosyjski ekspert rynku energetycznego Michaił Krutichin.

Jednak kosztem zaopatrzenia wojsk na froncie rosyjskie władze tracą znaczne dochody ze sprzedaży surowców energetycznych za granicą, co odbije się na stanie całej gospodarki.

Rosyjskie okręty atakowane na Morzu Czarnym

Równie bolesne ciosy ukraińska armia zadaje na morzu. Półwysep Krymski jest jednym z głównych celów ataków (znajdują się tam bazy zaopatrzeniowe rosyjskiej armii i główne lotniska samolotów wspierających wojska na froncie).