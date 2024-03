Wojna Izraela z Hamasem. Ostatnie setki ofiar przed rozejmem

Palestyńczycy, nie tylko Hamas, ale i dyplomacja Autonomii Palestyńskiej rządzącej na Zachodnim Brzegu Jordanu, ogłosili, że „okupacyjne wojska izraelskie z zimną krwią dokonały masakry na bezbronnych palestyńskich cywilach”.

„Tragiczne wydarzenia”, jak je nazywają Amerykanie, w wielu krajach wywołały oburzenie i apele o wnikliwe śledztwo. Izraelskie ataki na ludność cywilną potępił prezydent Francji Emmanuel Macron. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell najpierw pisał na X (dawniej Twitter) o „kolejnej masakrze na cywilach”, nie wskazując na Izrael, a w weekend wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że „wielu” z zabitych w czasie desperackiej próby zdobycia jedzenia z konwoju to ofiary armii izraelskiej. Przypomniał jednocześnie, że UE wielokrotnie potępiała barbarzyński atak Hamasu z 7 października i popierała prawo Izraela do samoobrony, ale w granicach międzynarodowego prawa humanitarnego.

Macron i Borrell wezwali do natychmiastowego wstrzymania ognia w Strefie Gazy.

Negocjacje w sprawie rozejmu trwają już od tygodni. Ich uczestnicy – USA, Egipt i Katar – sugerują, że jest on w zasięgu ręki. Współpracownicy amerykańskiego prezydenta mówili w sobotę, że teraz to już tylko od Hamasu zależy, czy do niego dojdzie. A na Hamasie mogą to wymusić Egipcjanie i Katarczycy. W niedzielę do Kairu, na prawdopodobnie ostatnią turę, zjechali się negocjatorzy. Była też delegacja Hamasu. Ale nie było Izraelczyków.

Dziesięciu palestyńskich więźniów za izraelskiego zakładnika

Rozejm ma trwać sześć tygodni, czyli znacznie dłużej niż ten pierwszy, do którego doszło pod koniec listopada (miał trwać cztery dni, trwał sześć). I może być wydłużony – podkreślili Amerykanie.