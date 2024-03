USA wzywają Izrael do wpuszczania większej pomocy do Strefy Gazy

Administracja prezydenta Joe Bidena, będąca pod presją w kraju i za granicą, rozważa również wysłanie pomocy drogą morską z Cypru. Stany Zjednoczone od miesięcy wzywają Izrael do wpuszczenia większej ilości pomocy do Strefy Gazy, czemu Izrael się sprzeciwia.

Niektórzy eksperci twierdzą, że konieczność uciekania się do kosztownych i nieefektywnych zrzutów z powietrza jest kolejnym dowodem ograniczonego wpływu Waszyngtonu na Izrael.

Krytycy zrzutów twierdzą, że mają one ograniczony wpływ na sytuację, a zapewnienie, że dostawy nie trafią w ręce bojowników, jest niemal niemożliwe.

Przed konfliktem do Strefy Gazy codziennie wjeżdżało 500 ciężarówek z zaopatrzeniem. Palestyńska agencja ONZ ds. uchodźców UNRWA podała w piątek, że w lutym do Strefy Gazy wjeżdżało średnio prawie 97 ciężarówek dziennie, w porównaniu do około 150 dziennie w styczniu.