Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 735 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po wizycie w Arabii Saudyjskiej Wołodymyr Zełenski odwiedził Albanię.

We wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron podczas spotkania 20 przywódców państw europejskich w Paryżu nie wykluczył, że Europa wyśle na Ukrainę swoje wojska.



W zawoalowanej wypowiedzi Macron dał do zrozumienia, ze choć nie ma w tej sprawie konsensusu, to Europa chce pokazać Putinowi swoją determinację co do pomocy dla Ukrainy, więc „niczego nie można wykluczyć”.



- Zrobimy wszystko, co musimy, by Rosja nie wygrała — mówił Macron

O tym, że "kilku członków NATO i Unii Europejskiej rozważa wysłanie żołnierzy na Ukrainę w ramach umów dwustronnych z Kijowem", mówił w poniedziałek premier Słowacji Robert Fico.