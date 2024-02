Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 727. dniu wojny PAP

Z zebranych przez dziennikarzy informacji wynika, że od października ubiegłego roku do lutego (czyli w czasie najgorszych walk o Awdijiwkę) zginęło co najmniej 6,6 tys. rosyjskich żołnierzy. Jeżeli w sierpniu i wrześniu ubiegłego roku w ogólnodostępnych źródłach co tydzień można było znaleźć informacje średnio o 360 poległych, to od października liczba ta wzrosła do 500–600 nazwisk tygodniowo.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjski bloger popełnił samobójstwo w okopach. Dowódcy zmusili go do kłamstwa w sprawie wojny Bloger i sierżant armii rosyjskiej Andriej Morozow popełnił samobójstwo w okopach na Ukrainie. W ostatnim poście pisał, że dowództwo zmusiło go do usunięcia wpisu o rosyjskich stratach pod Awdijiwką i manewrze nowego głównodowodzącego Ukrainy, który wyciągnął swoich żołnierzy z okrążenia.

Ilu zginęło ukraińskich żołnierzy?

Ile w czasie wojny straciła żołnierzy Ukraina? W listopadzie „The Economist”, powołując się na amerykańskich urzędników, informował, że od początku agresji Rosji poległo co najmniej 70 tys. ukraińskich wojskowych. Ale Kijów ma znacznie mniejszy potencjał mobilizacyjny.

Jesienią ubiegłego roku Władimir Putin pochwalił się, że codziennie kontrakt z rosyjską armią podpisuje 1000–1500 ochotników. Mogą liczyć na co najmniej 210 tys. rubli miesięcznie (czyli równowartość 9 tys. zł), bo tyle wynosi minimalna płaca uczestnika „specjalnej operacji wojskowej”. To ogromne pieniądze dla mieszkańców wielu rosyjskich regionów. Zwłaszcza że średnie krajowe wynagrodzenie w ubiegłym roku wynosiło zaledwie 70 tys. rubli (ok. 3 tys. zł).

„Bez pomocy krewni obrońców ojczyzny nie pozostaną” – zapewnia rządowa „Parlamencka gazeta” (gazeta rosyjskiej Dumy). I wymienia wszelkie zasiłki, na które mogą liczyć bliscy poległych nad Dnieprem rosyjskich żołnierzy. Każdego wysyłanego na wojnę państwo Putina ubezpiecza na ponad 3,1 mln rubli (równowartość 130 tys. zł). Oprócz tego krewni poległego wojskowego otrzymują (dzieli się na wszystkich najbliższych członków rodziny) blisko 5 mln rubli (ok. 215 tys. zł) pomocy z budżetu państwa.