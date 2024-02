Iran wysyła rakiety do Rosji. "Pogłębienie współpracy krajów objętych sankcjami"

Jak twierdzą źródła zbliżone do irańskiej armii, dostawy rozpoczęły się na początku stycznia. Do porozumienia w tej sprawie doszło podczas spotkań pod koniec ubiegłego roku pomiędzy irańską i rosyjską armią oraz urzędnikami bezpieczeństwa, które odbyły się w Teheranie i Moskwie.

Reklama

Dotychczas odbyły się co najmniej cztery dostawy rakiet, ale w nadchodzących tygodniach ma być ich więcej. Część rakiet została wysłana do Rosji statkiem przez Morze Kaspijskie, a inne samolotem.

– Będzie więcej dostaw – powiedział anonimowo irański urzędnik. – Nie ma powodu, aby to ukrywać. Możemy eksportować broń do dowolnego kraju, do którego chcemy.

W październiku wygasły ograniczenia Rady Bezpieczeństwa ONZ nałożone przez Iran na eksport niektórych rakiet, dronów i innych technologii. Stany Zjednoczone i Unia Europejska utrzymały jednak sankcje nałożone na irański program rakiet balistycznych w związku z obawami dotyczącymi eksportu broni do swoich krajów na Bliskim Wschodzie i do Rosji.