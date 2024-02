Atak u wybrzeży Jemenu. Załoga opuściła uszkodzony statek

Rebelianci Huti od miesięcy atakują statki towarowe. Dlaczego?

W rejonie Morza Czerwonego i Zatoki Adeńskiej od listopada dochodzi do ataków na statki towarowe przeprowadzanych przez rebeliantów Huti z Jemenu.



Huti atakują statki w geście solidarności z Hamasem walczącym w Strefie Gazy z izraelską armią. Rebelianci zapowiadają, że nie przerwą ataków, dopóki Izrael nie wstrzyma swojej ofensywy.



W związku z atakami Huti na statki od kilku tygodni ataki na cele w Jemenie prowadzą USA i Wielka Brytania. Celem ataków jest zmniejszenie potencjału Huti jeśli chodzi o możliwość atakowania jednostek nawodnych.



Jak atakują Huti PAP

Ataki Huti zagrażają statkom na jednym z najważniejszych morskich szlaków handlowych — przez Morze Czerwone przepływa ok. 15 proc. wszystkich towarów transportowanych drogą morską. Alternatywna trasa pozwalająca transportować drogą morską towary z Azji do Europy wymaga opłynięcia Afryki, co wydłuża transport o ok. 10-14 dni.