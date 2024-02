Apelował też o dalszą pomoc dla Ukrainy, dla „dzielnego narodu, który walczy w imieniu wszystkich ludzi na świecie”.



Polska mogła podzielić los Ukrainy

Lech Wałęsa stwierdził, że w jego koncepcji do Unii Europejskiej miały wejść razem trzy kraje: Polska, Ukraina i Białoruś. Powiedział, że zostawił „ten ruch” na drugą kadencję prezydencką, ale przegrał walkę o reelekcję.



Jak mówił Wałęsa, Polsce „udało się uciec” do NATO i Unii Europejskiej, bo gdyby się „nie udało”, to dziś Warszawa byłaby w stanie wojny z Moskwą.



Wałęsa ostrzega Amerykanów przed wyborem Donalda Trumpa

Były polski prezydent uważa, że wiele współczesnych problemów jest konsekwencją tego, że upadek komunizmu nie doprowadził do równoczesnego upadku Rosji i Chin.



Działania tych państw rodzą konflikty i problemy, a że nie ma prostych rozwiązań, do głosu dochodzą demagodzy. - My kiepsko wybraliśmy, u was też się na to zanosi — mówił Wałęsa i radził Amerykanom, by nie popełnili takiego błędu, jaki popełnili Polacy.