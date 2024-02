14 tys. owiec utknęło na statku w Australii przez sytuację na Bliskim Wschodzie

Huti od listopada atakują statki na Morzu Czerwonym — ataki są wyrazem solidarności rebeliantów z Jemenu z Hamasem, który w Strefie Gazy walczy z izraelską armią. Huti zapowiadają, że będą atakować statki do momentu wstrzymania ofensywy w Strefie Gazy przez Izrael. Na cel biorą statki związane w jakiś sposób z Izraelem, a także — od momentu rozpoczęcia atakowania przez USA i Wielką Brytanię celów w Jemenie — statki amerykańskie i brytyjskie.



Statek z kilkunastoma tysiącami zwierząt na pokładzie płynął z Australii do Izraela, ale musiał zawrócić

Statek MV Bahijah płynął z Australii do Izraela, gdy - w związku z zagrożeniem atakiem na Morzu Czerwonym - został zmuszony do zawrócenia i ponownego zawinięcia do australijskiego portu.



Australijski rząd zapewnia, że zwierzęta na pokładzie są w dobrym stanie i mają zapewnioną właściwą opiekę, jednak obrońcy praw zwierząt alarmują, że tak długie przebywanie zwierząt na statku jest dla nich torturą.



Temperatury w Perth, gdzie zadokował statek, osiągają obecnie wysokość nawet ok. 40 stopni Celsjusza.