Iran opowiada USA: Nie chcemy wojny, ale się jej nie boimy

W magazynie „Foreign Affairs” Burns napisał: „Kluczem do bezpieczeństwa Izraela – i regionu – są stosunki z Iranem. Reżim irański został ośmielony przez kryzys i wydaje się gotowy do walki do ostatniego regionalnego pełnomocnika, a wszystko to przy jednoczesnym rozszerzaniu swojego programu nuklearnego i umożliwianiu rosyjskiej agresji”.