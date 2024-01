Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Zmasowany atak rakietowy na Kijów

Mer Kijowa, Witalij Kliczko podał, że szczątki zestrzelonej rosyjskiej rakiety spadły na terenie parku w rejonie hołosijiwskim Kijowa. Eksplozje rozległy się też w dzielnicy Obołoń.



Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy podało, że wiele rakiet manewrujących, które pierwotnie kierowały się na Zachód Ukrainy, zmieniło kurs i zmierza w stronę Kijowa.



Władimir Putin zapowiadał kolejne ataki powietrzne na Ukrainę

To kolejna noc, w której na Ukrainie dochodzi do — prowadzonego w kilku falach — ataku powietrznego. W nocy z 28 na 29 grudnia Rosjanie użyli ponad 150 środków napadu powietrznego (dronów-kamikadze i rakiet) do ataku na cele na Ukrainie. Tylko w Kijowie śmierć poniosło tego dnia 28 osób.



1 stycznia, w czasie spotkania z żołnierzami, prezydent Rosji Władimir Putin mówił, że Rosjanie nadal będą prowadzić ataki powietrzne na cele na Ukrainie.