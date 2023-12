Ukraińska armia cofa się pod naporem Rosjan

Ukraińskie ataki doprowadziły do tego, że krymskie porty stały się niebezpieczne dla Rosjan. Zaczęli więc wycofywać swe okręty do baz na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego (z dala od Sewastopola). Przygotowują też budowę kolejnej, w separatystycznej Abchazji, co nieuchronnie doprowadzi do dyplomatycznego konfliktu z Gruzją.

Sukces w Teodozji może jednak jedynie zmniejszyć intensywność ostrzałów terenu Ukrainy rosyjskimi dronami i rakietami. Nie wpłynie zaś bezpośrednio na sytuację na froncie, która jest coraz trudniejsza dla obrońców.

Według informacji Kijowa Rosjanie prowadzą ataki na całej jego długości, „swoją masą próbując odepchnąć linię walk jak najdalej”.

Rosja zdobyła ruiny Marjinki

– Stale zajmujemy bardziej wygodne pozycje – zapewnił prezydenta Putina jego minister obrony Siergiej Szojgu, opisując najnowsze wydarzenia na froncie. Atakującym Rosjanom udało się bowiem – po kilkunastu miesiącach walk – zająć wreszcie ruiny dawniej 10-tys. Marjinki, leżącej bezpośrednio na zachód od Doniecka. W grudniu agresorzy już trzykrotnie informowali, że ją zdobyli, wreszcie im się to udało.

Samo zdobycie niewielkiej miejscowości nie jest dużym sukcesem. Ale stamtąd Rosjanie natychmiast zaczęli atakować na południe, próbując wyjść na tyły ukraińskiego zgrupowania w Wuhledarze. A to już jest groźne dla całej ukraińskiej obrony. Teraz w stepach na południe od Doniecka rozpętają się bitwy o poszczególne wsie i miejscowości, Ukraińcy bowiem będą się zajadle bronili w tym rejonie, by nie dopuścić Rosjan do Wuhledaru. Możliwe, że zaczną przeprowadzać kontrataki i zacznie się tutaj wojna manewrowa.