Human Rights Watch: Izrael chce zagłodzić cywilów w Strefie Gazy

Euro, wyższy wiek emerytalny, większe wydatki na zdrowie i edukację. To droga do bogactwa Polski.

Ekonomiści, którzy wedle stereotypu mają skłonność do dzielenia włosa na czworo, w niektórych sprawach są dość jednomyślni. Zgadzają się na przykład co do tego, że dofinansowania wymaga polska edukacja i służba zdrowia. Uważają też, że nie należy zanadto zwlekać z przyjęciem euro w Polsce.